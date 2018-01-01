село Яськовцы, село Яськовцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Яськовцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Летичевский уезд, Михалпольская волость
799. Яськовцы, село бывшее владельческое, при речке Волчке, дворов 100, жителей 578, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26025Яськівціселоцентр сільської радир-н Деражнянськийсільрада Яськовецька

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Летичевский уезд, Михалпольская волость
Яськовцы1158773210
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