село Мировка, село Мировка, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Мировка

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Староконстантиновский уезд, Маначинская волость
1870. Немиринцы, село бывшее владельческое, при речке Грабарке, дворов 83, жителей 600, церковь православная, школа, питейный дом, 3 ветряных мельницы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-25876Мирівкаселор-н Волочиськийсільрада Федірківська

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