деревня Заговалино, деревня Заговалино, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Заговалино

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Глыбоченский сельсовет
д Заговалино31

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Усайская волость
20ЗаговалинодеревняУсвей, озероУллицкого, православного, Полоцкого у.Краснянскому сельскому обществу43
38ЗаговалинодеревняколодецТиотчанского, православногоОсиновскому сельскому обществу13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Глыбоченский сельсовет
д. Заговалино44
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