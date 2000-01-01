деревня Коробищи, деревня Коробищи, Дроздовская волость, Семеновский уезд (на 1916) — Familio

Коробищи

Дроздовская волость, Семеновский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Дроздовская волость
988. Коробищи, деревня бывшая владельческая, при реке Черной, дворов 34, жителей 154, сапожно-вал. зав.

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Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Дроздовская волость
д. Коробищи17736234

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
4145Коробищи, д. вл.при рч. Черной.4327316490
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