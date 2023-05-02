Населенное место

Мантуши, д., р. Мантушанка, жит. 58 (28 м. 30 ж.), дес. 72, у. гор. 21 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Кена 16 в.

Мантуши, ус. (Иоча), р. Мантушанка, жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. ½, у. гор. 25 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Вильна 25 в.