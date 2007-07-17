деревня Юзефовка, деревня Юзефовка, Хотимский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Юзефовка

Хотимский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Березковская волость
255. Иозефовка, деревня бывшая владельческая, дворов 84, жителей 505

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Хотимский район, Беседовичский сельсовет
д Юзефовка107

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Березковская волость
9Дер. Иозефовкапроселочнойр. БесядиСельск. общ. кр. 96380287Бохановск. пр. 16845
42уроч. Иозефовская дачапроселочнойр. Тростинкекр. д. ИозефовкиЧернявск. прав. 16845
43уроч. Иозефовская дача проселочнойр. Тростинкекр. д. ЖитковаЧернявск. прав. 17045

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Хотимский район, Беседовичский сельсовет
д. Юзефовка76
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