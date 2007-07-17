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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
255. Иозефовка, деревня бывшая владельческая, дворов 84, жителей 505
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Юзефовка107
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
9Дер. Иозефовкапроселочнойр. БесядиСельск. общ. кр. 96380287Бохановск. пр. 16845
42уроч. Иозефовская дачапроселочнойр. Тростинкекр. д. Иозефовки———Чернявск. прав. 16845
43уроч. Иозефовская дача проселочнойр. Тростинкекр. д. Житкова———Чернявск. прав. 17045
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Юзефовка76