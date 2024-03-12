Населенное место

Лигумы, з., (Важинского), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 10, у. гор. 1 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Свенцяны 1 в.

Лигумы 1, з., жит. 44 (19 м. 25 ж.), дес. 43, у. гор. 2 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Свенцяны 2 в.