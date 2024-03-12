Лигумай
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Лигумы, з., (Важинского), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 10, у. гор. 1 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Свенцяны 1 в.
Лигумы 1, з., жит. 44 (19 м. 25 ж.), дес. 43, у. гор. 2 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Свенцяны 2 в.
Лигумы 2, з, жит. 48 (21 м. 27 ж.), дес. 76, у. гор. 2 в., вол. пр. 5 в., ст. кв., 12 9., ст. ж. д. Свенцяны 2 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Lygumų k.