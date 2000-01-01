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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина д. Репищи Болобановской волости Рыбинского уезда Дмитрия Филипповича Сидорова в богохулении. 1908–1909 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по прошению крестьянки Болобановской волости д. Репище Александры Сидоровой о выдаче отдельного от мужа вида на жительство. 1911 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8376Репище, д. вл.при колодцах.6183028
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. РепищаIII. Ворыгинское общество302817волость 5, III—313Ивановский приход