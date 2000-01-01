деревня Репище, деревня Репище, Болобановская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Репище

Болобановская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по обвинению крестьянина д. Репищи Болобановской волости Рыбинского уезда Дмитрия Филипповича Сидорова в богохулении. 1908–1909 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по прошению крестьянки Болобановской волости д. Репище Александры Сидоровой о выдаче отдельного от мужа вида на жительство. 1911 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8376Репище, д. вл.при колодцах.6183028

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Болобановская волость
д. РепищаIII. Ворыгинское общество302817волость 5, III—313Ивановский приход
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