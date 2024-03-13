село Бджильна, село Бджильна, Вінницька область (на 2018) — Familio

Бджильна

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Тепликская волость
678. Пчельна, село бывшее владельческое, при речке Самце, дворов 298, жителей 1913, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница, винокуренный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2166Бджільнаселоцентр сільської радир-н Теплицькийсільрада Бджільнянська

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Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Тепликская волость
Пчельна5824775322
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