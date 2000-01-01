деревня Лейнишки, деревня Лейнишки, Riebiņu pagasts, Preiļu novads (на 2021) — Familio

Лейнишки

Riebiņu pagasts, Preiļu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Preiļu novads, Riebiņu pagasts
Leinišķi100166555ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Солуионская волость
67ЛейнишкидеревняМайля, ручейРыбинишского, римско-католическогоРыбинишскому сельскому обществу5
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