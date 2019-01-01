деревня Антипино, деревня Антипино, Шатура, Московская область (на 2019) — Familio

Антипино

Шатура, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Починковская волость
348. Антипина, деревня бывшая владельческая, при реке Цне, дворов 37, жителей 281, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Шатура
17084Антипинодеревня55°17'с.ш.39°30'в.д.N-37-032

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Починковской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Шатура
46786000125д Антипинодеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Егорьевской уезд
С. Антипино. Д. Алешино59Барон Ган1141022

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
1023Антипино, сц. вл.при р. Цне.323179894
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close