деревня Маскаляны, деревня Маскаляны, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021) — Familio

Маскаляны

Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts
Maskaļāni100121221ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Малиновская волость
50МасколяныдеревняЗападная Двина, рекаЮзефовского римско-католическогоСтарозамскому сельскому обществу10

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts
Maskaļāniagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=127085
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