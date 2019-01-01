деревня Порошево, деревня Порошево, Косинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Порошево

Косинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Косинский район
722157Порошеводеревня60°07'00"54°53'00"P-40-134

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Чат по генеалогии Пермского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Косинский муниципальный район, Косинское сельское поселение
57817404161д Порошеводеревня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Косинская волость
23) д. Порошево, при колодц., распл.Порошевское общество165456Бывшие государственныеПравославныеПермяки19222

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8692Порошева, дер.при ррч. Малой и Большой.20020135750Часовня православная 1.
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