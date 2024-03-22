деревня Яубуляково, деревня Яубуляково, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Яубуляково

Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Салаватский район
520617Яубуляководеревня55°22'00"57°58'00"N-40-020

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Салаватский муниципальный район, Сельское поселение Аркауловский сельсовет
80647410121д Яубуляководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1802Яувбулякова, деревня.при рч. Юрезани.14916133032Б. —

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Мурзаларская волость
43Яублякова, д. при р. Юрюзани, на прос. дор., вод. мел.1482153849Земледелие и лесной промысел
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