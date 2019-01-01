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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384824Брагинодеревня57°50'с.ш.38°09'в.д.O-37-077
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег волостным старшиной Ефимом Петровым за крестьянина дер. Брагино Крюковской волости Мышкинского уезда Дмитрия Павлова в уплату капитального долга по вы Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Брагино Крюковской волости Мышкинского уезда Федором Петровичем Кощановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–1886 г Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Брагино Крюковской волости Мышкинского уезда Герасимом Васильевичем Киселевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1887–18 Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78621415361д Брагинодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4148Брагино, д. вл.при колодце.1716155644
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Брагино VIII. Спиридовское общество753218—17Фроловский приход