деревня Брагино, деревня Брагино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Брагино

Мышкинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Мышкинский район
384824Брагинодеревня57°50'с.ш.38°09'в.д.O-37-077

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег волостным старшиной Ефимом Петровым за крестьянина дер. Брагино Крюковской волости Мышкинского уезда Дмитрия Павлова в уплату капитального долга по вы Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Брагино Крюковской волости Мышкинского уезда Федором Петровичем Кощановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–1886 г Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Брагино Крюковской волости Мышкинского уезда Герасимом Васильевичем Киселевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1887–18 Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение
78621415361д Брагинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4148Брагино, д. вл.при колодце.1716155644

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Крюковская волость
д. Брагино VIII. Спиридовское общество75321817Фроловский приход
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