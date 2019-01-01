посёлок Красная Горка, посёлок Красная Горка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Красная Горка

Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ельниковский район
75550Красная Горкапосёлок54°34'44°05'N-38-053

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Мордовии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ельниковский муниципальный район, Новодевиченское сельское поселение
89618460109п Красная Горкапоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close