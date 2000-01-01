село Меловатка, село Меловатка — Familio

Меловатка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Кабанская волость
489. Меловатка, слобода бывшая государственная, при речке Красной, дворов 608, жителей 3122, церковь православная, школа, 3 лавки, 3 ярмарки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13399Мілуваткаселоцентр сільської радир-н Сватівськийсільрада Мілуватська

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2310Миловатка (Меловатка), слоб. каз.при рч. Красной.644242514301449Церковь православная 1. Ярмарка.
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