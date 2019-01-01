деревня Васюткино, деревня Васюткино, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Васюткино

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
274503Васюткинодеревня60°01'с.ш.39°18'в.д.P-37-139

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Богородское сельское поселение
19648408121д Васюткинодеревня

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Уфтюжская волость
Васюткино184121деревняРусские5141428

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Богородская волость
44ВасюткиноВасютинск.БогородицкийКильдеевых97351511

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4122Васюткино, д. вл.близь рч. Яхренги и колодцах.1105171519

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Богородский сельсовет
Васюткино (колхоз) 5450деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 53 км. Летнее: 53 км.Зимнее: 106 км. Летнее: 106 км.65
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