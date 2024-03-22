село Кусоча, село Кусоча, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Кусоча

Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Агинская степная дума
18Кусочинское сел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Могойтуйский район
30351Кусочасело50°42'115°39'M-50-040

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Могойтуйский муниципальный район, Сельское поселение Кусоча
76625448101с Кусочасело
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