село Мохначка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Мохначка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Корнинская волость
998. Мохначка, село бывшее владельческое, при озере Олехова Рудка, дворов 142, жителей 1232, церковь православная, школа, 2 питейных дома, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Лучинская волость
Мохначка с.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7770Мохначкаселор-н Попільнянськийсільрада Білківська

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