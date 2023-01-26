деревня Велятичи, Пинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Велятичи

Пинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Пинский уезд
Вилятичи13Скирмунт1556241254

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Хоинская волость
672. Велятычи, село бывшее владельческое, при реке Струмени, дворов 16, жителей 110, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Лемешевичская волость
Велятичи, имение25153211615
Велятичи, село2313553211615

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пинский район, Плещицкий сельсовет
д Велятичи39

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пинский район, Плещицкий сельсовет
д. Велятичи39

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