деревня Тетеревино, Городецкая волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Тетеревино

Городецкая волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Тетервино Городецкой волости Лужского уезда Евдокии Макаровой на невыдачу ей паспорта. 1903–1904 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
Земельные планы Городецкой волости сельца Тетеревино. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 351.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2228Тетеревино, д. вл.при ключе.301031515

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Городецкая волость
Тетеревино д.324 стан12124 участок10станция Серебрянка.

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