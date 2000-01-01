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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана с. Мыслово Солецкой вол. Новоладожского у. ; план. 1885–1886 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись Показать все
По ходатайству крестьян д. Мыслова, Солецкой волости, Новоладожского уезда о разрешении им купить пожарную машину. 1893 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
По ходатайству крестьянина д. Мыслово, Солецкой волости, Новоладожского уезда, М. Александрова о наделении его и других землей. 1895–1896 гг. // Центральный государственн Показать все
По жалобе крестьян д. Маслово Солецкой волости на постановление уездной комиссии об утверждении проекта отвода участка земли их однодеревенцу И. Погодину. 1912–1913 гг. / Показать все
По жалобе крестьянина д. Мыслово Солецкой волости И. Погодина на постановление уездной комиссии о прекращении производтсва дела об отводе ему отрубного участка из надельн Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3007Мыслово, с. каз.при р. Волхове.733751201165Церквей православных 2, Часовень 3. Сельское училище. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
392. Мыслово, село бывшее государственное, при реке Волхове, дворов 61, жителей 398, 2 церкви православных, школа, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мыслово с., пристань791 стан555 участок8город Новая Ладога.