село Мыслово, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Мыслово

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана с. Мыслово Солецкой вол. Новоладожского у. ; план. 1885–1886 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись Показать все
По ходатайству крестьян д. Мыслова, Солецкой волости, Новоладожского уезда о разрешении им купить пожарную машину. 1893 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
По ходатайству крестьянина д. Мыслово, Солецкой волости, Новоладожского уезда, М. Александрова о наделении его и других землей. 1895–1896 гг. // Центральный государственн Показать все
По жалобе крестьян д. Маслово Солецкой волости на постановление уездной комиссии об утверждении проекта отвода участка земли их однодеревенцу И. Погодину. 1912–1913 гг. / Показать все
По жалобе крестьянина д. Мыслово Солецкой волости И. Погодина на постановление уездной комиссии о прекращении производтсва дела об отводе ему отрубного участка из надельн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3007Мыслово, с. каз.при р. Волхове.733751201165Церквей православных 2, Часовень 3. Сельское училище. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Солецкая волость
392. Мыслово, село бывшее государственное, при реке Волхове, дворов 61, жителей 398, 2 церкви православных, школа, 2 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Мыслово с., пристань791 стан555 участок8город Новая Ладога.

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