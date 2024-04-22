хутор Скородумовка., хутор Скородумовка., Каменская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Скородумовка.

Каменская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
82Скородумовка.при р. Донце.½33261300

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Каменская станица
4103Скородумовка хутор, Каменской станицы, при реке Донец1454538485515Хуторское правление, прих, уч., вальц. и ветр. мук. мел.130?2?2?
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