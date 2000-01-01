деревня Клочки, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Клочки

Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянок дер. Клочки Полюстровской волости Петербургского уезда Евдокии и Анастасии Галкиных о неутверждении приговора общества от 24 января 1907 года о Показать все
По ходатайству крестьян дер. Клочки Полюстровской волости Петербургского уезда Валежиных, Галкиных и Смолкиной о выдаче данных на принадлежащую им землю. Имеется план. 19 Показать все
По жалобе Е. Тюльнева на неправильные действия Клочковского сельского старосты С. Галкина, самовольно отдавшего в арендное держание дом мещанки Ивановой в деревне Клочки Показать все
Об учете общественных денежных сумм старостой деревни Клочки Полюстровской волости В. Галкиным. 1888–1889 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По прошению крестьянки Н. Галкиной деревни Клочки Полюстровской волости о восстановлении права участия в разделе общественных денег. 1889 г. // Центральный государственны Показать все
По прошению крестьянки И. Галкиной деревни Клочки Полюстровской волости о привлечении к ответственности волостных судей старшину Галкина и старосту Муравьева. 1890 г. // Показать все
По прошению крестьянки И. Галкиной деревни Клочки Полюстровской волости об отмене приговора волостного суда об оскорблении О. Галкиной. 1890 г. // Центральный государстве Показать все
По прошению крестьян деревни Клочки Полюстровской волости о нежелании уплатить жалование из общественных денежных сумм сельскому старосте за период его службы с 1884 по 1 Показать все
По прошению крестьянки М. Галкиной деревни Клочки Полюстровской волости о неправильных действиях волостного старшины об утверждении духовного завещания. 1891 г. // Центра Показать все
По прошению крестьян Галкиных деревни Клочки Полюстровской волости об освобождении их от окладного листа Казенной Палаты. 1891 г. // Центральный государственный историчес Показать все
По жалобе крестьянина д. Клоки Полюстровской волости А. Сергухина на постановление уездной комиссии об отказе ему в выделе к одному месту земли из состава общего владения Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
253Клочки, д. каз.на бер. р Невы.1882728Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Полюстровская волость
47. Клочки, деревня бывшая государственная, при реке Неве, дворов 8, жителей 63, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Полюстровская волость
Клочки д.1 стан71 участок1230 почтово-телеграфное отделение города Санкт-Петербурга.

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