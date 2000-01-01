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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянок дер. Клочки Полюстровской волости Петербургского уезда Евдокии и Анастасии Галкиных о неутверждении приговора общества от 24 января 1907 года о Показать все
По ходатайству крестьян дер. Клочки Полюстровской волости Петербургского уезда Валежиных, Галкиных и Смолкиной о выдаче данных на принадлежащую им землю. Имеется план. 19 Показать все
По жалобе Е. Тюльнева на неправильные действия Клочковского сельского старосты С. Галкина, самовольно отдавшего в арендное держание дом мещанки Ивановой в деревне Клочки Показать все
Об учете общественных денежных сумм старостой деревни Клочки Полюстровской волости В. Галкиным. 1888–1889 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По прошению крестьянки Н. Галкиной деревни Клочки Полюстровской волости о восстановлении права участия в разделе общественных денег. 1889 г. // Центральный государственны Показать все
По прошению крестьянки И. Галкиной деревни Клочки Полюстровской волости о привлечении к ответственности волостных судей старшину Галкина и старосту Муравьева. 1890 г. // Показать все
По прошению крестьянки И. Галкиной деревни Клочки Полюстровской волости об отмене приговора волостного суда об оскорблении О. Галкиной. 1890 г. // Центральный государстве Показать все
По прошению крестьян деревни Клочки Полюстровской волости о нежелании уплатить жалование из общественных денежных сумм сельскому старосте за период его службы с 1884 по 1 Показать все
По прошению крестьянки М. Галкиной деревни Клочки Полюстровской волости о неправильных действиях волостного старшины об утверждении духовного завещания. 1891 г. // Центра Показать все
По прошению крестьян Галкиных деревни Клочки Полюстровской волости об освобождении их от окладного листа Казенной Палаты. 1891 г. // Центральный государственный историчес Показать все
По жалобе крестьянина д. Клоки Полюстровской волости А. Сергухина на постановление уездной комиссии об отказе ему в выделе к одному месту земли из состава общего владения Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
253Клочки, д. каз.на бер. р Невы.1882728Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
47. Клочки, деревня бывшая государственная, при реке Неве, дворов 8, жителей 63, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Клочки д.1 стан–71 участок1230 почтово-телеграфное отделение города Санкт-Петербурга.