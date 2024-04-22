село Дубасово, село Дубасово, Сердобский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Дубасово

Сердобский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянах села Дубасова Сокольской волости Сердобского уезда Саратовской губернии Андрее Александрове и Якове Андрееве Архиповых. // Гос. архив Российской Федерации. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1636Богоявленское (Дубасово), с. вл.при рч. Камзолке.26870312334Церковь православная 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Сокольская волость
938. Дубасово (Богоявленское), село бывшее владельческое, при речках Соколке и Камзоле, дворов 94, жителей 615, 2 церкви православных, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Сердобский район
47206Дубасовосело52°27'43°50'N-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сердобский муниципальный район, Сельское поселение Сокольский сельсовет
56656437106с Дубасовосело
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