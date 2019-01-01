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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Давыдовской Маныловской волости Кадниковского уезда Мазалева, Груздева и Шахова на постановление земского начальника об утверждении приговора Показать все
Дело по жалобе крестьян Кадниковского уезда о неправильном понижении выкупных платежей между крестьянами Маныловской вол. д. Давыдовской, бывших временнообязанных г. Зсец Показать все
Дело по прошению доверенного крестьян дер. Давыдовской Маныловской волости Скороходова о неправильном возложении на доверителей круговой поруки. 1898 г. // Гос. архив Вол Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4550Давыдовская (Моймейга малая), д. вл.при р. Кубене.122½102½2392111
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Давыдовская и 12 дер.28Алек. Павл. Засецкий720—205
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
796. Давыдовская, деревня бывшая владельческая, при реке Кубене, дворов 23, жителей 205, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
135ДавыдовскаяПигилинск.УспенскийЗасецкой100946116122
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Давыдовская (кх.) 4629деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 145 км. Летнее: —.4746
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36732Давыдовскаядеревня60°10'с.ш.41°06'в.д.P-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418111д Давыдовскаядеревня