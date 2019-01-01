деревня Давыдовская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Давыдовская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Давыдовской Маныловской волости Кадниковского уезда Мазалева, Груздева и Шахова на постановление земского начальника об утверждении приговора Показать все
Дело по жалобе крестьян Кадниковского уезда о неправильном понижении выкупных платежей между крестьянами Маныловской вол. д. Давыдовской, бывших временнообязанных г. Зсец Показать все
Дело по прошению доверенного крестьян дер. Давыдовской Маныловской волости Скороходова о неправильном возложении на доверителей круговой поруки. 1898 г. // Гос. архив Вол Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4550Давыдовская (Моймейга малая), д. вл.при р. Кубене.122½102½2392111

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Давыдовская и 12 дер.28Алек. Павл. Засецкий720205

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Маныловская волость
796. Давыдовская, деревня бывшая владельческая, при реке Кубене, дворов 23, жителей 205, часовня, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Маныловская волость
135ДавыдовскаяПигилинск.УспенскийЗасецкой100946116122

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Пигилинский сельсовет
Давыдовская (кх.) 4629деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 145 км. Летнее: —.4746

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
36732Давыдовскаядеревня60°10'с.ш.41°06'в.д.P-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418111д Давыдовскаядеревня

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