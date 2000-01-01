деревня Нижнее Альмурзино, Спасский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Нижнее Альмурзино

Спасский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1849Нижнее Альмурзино, д. каз.при рч. Юхмачке.663597349364Мечеть магометанская.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Успенско-Юхмачинская волость
975. Н. Алмурзина, деревня бывшая государственная, при речке Юхмачке, дворов 139, жителей 912, мечеть

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән ӘлморзаНижнее АльмурзиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

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