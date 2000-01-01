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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1849Нижнее Альмурзино, д. каз.при рч. Юхмачке.663597349364Мечеть магометанская.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
975. Н. Алмурзина, деревня бывшая государственная, при речке Юхмачке, дворов 139, жителей 912, мечеть
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән ӘлморзаНижнее АльмурзиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.