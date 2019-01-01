село Новознаменка, село Новознаменка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Новознаменка

Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине с. Бегичева, Покровско-Марфинской вол., Тамбовского у., Моргунове Кузьме Ефремовиче, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1897–1898 гг. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
395Новознаменское, с. вл.при пруде.562742262285Церковь православная 1 Заводов 2: конный и овчарный. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Новознаменское с 4 деревнями52Масловы56038129

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Покровско-Марфинская волость
148. Нв. Знаменскос (Бегичево), село бывшее владельческое, при реке Сяве, дворов 87, жителей 703, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Покровско-Марфинская волость
село Новознаменка«Покровско-Марфинское» почт.-тел. отд.507

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Знаменский район
65269Новознаменкасело52°22'41°06'N-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Знаменский муниципальный район, Сельское поселение Покрово-Марфинский сельсовет
68606445151с Новознаменкасело
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