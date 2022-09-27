село Большие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Большие Можары

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2885Большие Можары, с. вл.при р. Паре.2510191954962Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Большие Можары и Д. Михайловское4Ник. Мих. Кормилицын1491536
С. Большие Мажары12Ив. Серг. Матвеев11926

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можаровская волость
1097. Протасьевское (Б. Можары), село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 144, жителей 744, церковь православная, школа, 3 лавки
1098. Ханыковское (Б. Можары), село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 147, жителей 823

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Можаровская волость
Большие Можары село7721на тр. Сапож—Шацк при р. Паре302108710502137127271меньшия МожарыЦерк. дер., земск. шк., каз. вин. лавка
Села Больших Можар усад. причта7722на тр. Сапож—Шацк при р. Паре35510127271меньшия Можары

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
1767Большие Можарысело53°52'с.ш.41°02'в.д.N-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Можарское сельское поселение
61640442106с Большие Можарысело

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