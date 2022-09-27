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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2885Большие Можары, с. вл.при р. Паре.2510191954962Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Большие Можары и Д. Михайловское4Ник. Мих. Кормилицын1491536
С. Большие Мажары12Ив. Серг. Матвеев119—26
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1097. Протасьевское (Б. Можары), село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 144, жителей 744, церковь православная, школа, 3 лавки
1098. Ханыковское (Б. Можары), село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 147, жителей 823
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Большие Можары село7721на тр. Сапож—Шацк при р. Паре302108710502137127271меньшия МожарыЦерк. дер., земск. шк., каз. вин. лавка
Села Больших Можар усад. причта7722на тр. Сапож—Шацк при р. Паре35510127271меньшия Можары
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1767Большие Можарысело53°52'с.ш.41°02'в.д.N-37-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640442106с Большие Можарысело