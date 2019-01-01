посёлок при железнодорожной станции Ангасолка, посёлок при железнодорожной станции Ангасолка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Ангасолка

Слюдянский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Слюдянский район
649827Ангасолкапос.ж.-д.ст.51°45'103°45'M-48-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Слюдянский муниципальный район, Култукское городское поселение
25634162111п ж/д ст Ангасолкапоселок при железнодорожной станции
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