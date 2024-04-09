село Привольное, село Привольное, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Привольное

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
82Привольное, с. южн. пос.при р. Ингуле.10010033414441452Церкви: православная 1, единоверческая 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Привольнянская волость
144. Привольное, село бывшее государственное, при реке Ингуле, дворов 630, жителей 3529, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь православная, церковь Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Привольнянская волость
село Привольное

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Привольнянская волость
село Привольное 1 часть (сельское общество)554135317873140
село Привольное 2 часть (сельское общество)68498621793165

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15703Привільнеселоцентр сільської радир-н Баштанськийсільрада Привільненська
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