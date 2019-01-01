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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386599Болотоводеревня57°55'с.ш.39°35'в.д.O-37-080
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Болотово Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда Осипа и Тимофея Тимофеевых, Александра Иванова и Дмитрия Степанова об отмене про Показать все
Дело по прошению запасного рядового из крестьян дер. Болотово Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда Анастасия Михайловича Сенчекова о сложении с него одного н Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78643460565д Болотоводеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6170Большое Болотово, д. вл.при колодцах.5971429
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. БолотовоXI. Сухоноговское общество491055—Ломинский приход
д. Болотово49118——Ломинский приход Троицкий на Погосте приход