деревня Болотово, деревня Болотово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Болотово

Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Тутаевский район
386599Болотоводеревня57°55'с.ш.39°35'в.д.O-37-080

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению крестьян дер. Болотово Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда Осипа и Тимофея Тимофеевых, Александра Иванова и Дмитрия Степанова об отмене про Показать все
Дело по прошению запасного рядового из крестьян дер. Болотово Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда Анастасия Михайловича Сенчекова о сложении с него одного н Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, Левобережное сельское поселение
78643460565д Болотоводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6170Большое Болотово, д. вл.при колодцах.5971429

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Богородская волость
д. БолотовоXI. Сухоноговское общество491055Ломинский приход
д. Болотово49118Ломинский приход Троицкий на Погосте приход
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