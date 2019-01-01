село Чапаевка, село Чапаевка, Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Чапаевка

Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Советский район
799633Чапаевкасело45°17,0' с.ш.34°53,0' в.д.L-36-106

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Чат по генеалогии Республики Крым
Чат по иске имля (арабской графике)

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Советский муниципальный район, Чапаевское сельское поселение
35652482101с Чапаевкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1793Черкез-Тобай, д. вл. тат.при колодцах.4737205039Мечеть 1.
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