деревня Кунья Гора, деревня Кунья Гора, Артемьевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Кунья Гора

Артемьевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о применении закона от 7 февраля 1894 г. об уплате недоимки по выкупным платежам крестьянам д. Кунья-Гора Артемьевской вол. Романово-Борисоглебского у. 1896–1897 гг. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6735Кунья Гора, д. вл.при рч. Сонохте.252562618

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Артемьевская волость
д. Кунья-ГораI. Антипинское общество[в списке удаленных селений]88Воскресенский на Сонохте приход
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