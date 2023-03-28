станция Дурово, станция Дурово, Сафоновский район, Смоленская область (на 2018) — Familio

Дурово

Сафоновский район, Смоленская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сафоновский район
315763Дуровост.(нп)55°08'00"33°22'00"N-36-031

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
5433Дурово, д. вл.при безымянном ручье.2423288

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Суткинская волость
318ДуровоПолустанция железной дороги25115Три мелочныя лавки, каз. вин. лав., 2 скла да леса.
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