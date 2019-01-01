деревня Колыбаниха, деревня Колыбаниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Колыбаниха

Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Харовский район
35668Колыбанихадеревня59°55'с.ш.39°54'в.д.O-37-008

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Харовский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19652412211д Колыбанихадеревня

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Васьяновская волость
Колыбаниха5050деревняРусские4992115207

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Васьяновская волость
5031КолыбанихаКолыбанов.ХристорождественскаяКозьмина6516256670
51КолыбанихаКолыбанов.ХристорождественскаяСкрипицына6516102231
52КолыбанихаПочинков.Христорождественскаябывшие государственные6516255

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5054Колыбаниха, д. разновед.при р. Кубене.6290236165

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Низовский сельсовет
Колыбаниха 6288деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 107 км. Летнее: —.4949
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