село Крюково, село Крюково, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Крюково

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Ключевская волость
965. Крюковка (Языково), село бывшее владельческое и государственное, дворов 338, жителей 2331, церковь православная, поташный завод, 2 салотопни, синильня, воскобойня.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Крюковская волость
село Крюково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
47581Крюковосело52°58'43°36'N-38-112

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Находки

Где упоминается данное место
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Сельскохозяйственная перепись с. Крюково Крюковской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4612.
Сельскохозяйственная перепись с. Крюково Крюковской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4613.

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Лермонтовский сельсовет
56612419131с Крюковосело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Чембарский уезд
а) Крюковка15Алекс. Вас. Мещеринов51213
б) Крюковка37Алекс. Дм. Богданова6018

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1704Крюковка, д. каз. и вл.при ключе Морорайке.1110193600042Заводов поташных 2. Мельниц 3. Маслобоень 2.
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