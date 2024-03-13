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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
965. Крюковка (Языково), село бывшее владельческое и государственное, дворов 338, жителей 2331, церковь православная, поташный завод, 2 салотопни, синильня, воскобойня.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Крюково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47581Крюковосело52°58'43°36'N-38-112
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Крюково Крюковской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4612.
Сельскохозяйственная перепись с. Крюково Крюковской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4613.
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56612419131с Крюковосело
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Чембарский уезд
а) Крюковка15Алекс. Вас. Мещеринов51213
б) Крюковка37Алекс. Дм. Богданова60—18
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1704Крюковка, д. каз. и вл.при ключе Морорайке.1110193600042Заводов поташных 2. Мельниц 3. Маслобоень 2.