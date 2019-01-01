деревня Телешево, деревня Телешево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Телешево

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
387681Телешеводеревня58°45'с.ш.39°19'в.д.O-37-043

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Соколовской волости
Дело по жалобе крестьянина дер. Телешево Соколовской волости Пошехонского уезда Петра Никифоровича Кудрявцева о наказании розгами по решению волостного суда. 1890–1891 гг Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78634436568д Телешеводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5301Телешево, д. вл.при р. Согоже.3232175774

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Соколовская волость
д. ТелешевоXXIX. Телешевское общество884927Грамматинский приход
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close