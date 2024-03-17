деревня Балки, деревня Балки, Симферопольский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Балки

Симферопольский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Мангушская волость
67. Черкез-Эль, деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 70, мечеть

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
288Черкез-Эли, д. общ. тат. и дачи вл.при р. Алме.24583027Мечеть 1.
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