село Беломестное, село Беломестное, город Новомосковск, Тульская область (на 2019) — Familio

Беломестное

город Новомосковск, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Веневский уезд, Ново-Приборная волость
362. Беломестная Слобода (Бутырки), село бывшее государственное, при реке Проне, дворов 122, жителей 840, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Новомосковский район
17289Беломестноесело54°10'с.ш.38°39'в.д.N-37-066

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Новомосковск
70724000126с Беломестноесело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Веневский уезд
1404Беломестная (Бутырки), сл. каз.при р. Проне.342288418407Церковь православная 1.
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