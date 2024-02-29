деревня Старое Село, деревня Старое Село, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Старое Село

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Голицынская волость
757. Ст. Село, деревня бывшая владельческая, дворов 122, жителей 910, часовня

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Архангельское, Голицыно тож. Д. Старое-Село. Слобода Петрова. Выселок Александровский и несколько дворов в селе Кере10Алекс. Яков. Лубяновская156137509
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