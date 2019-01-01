деревня Бутырки, деревня Бутырки, Воловский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Бутырки

Воловский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Воловский район
389443Бутыркидеревня53°28'с.ш.37°50'в.д.N-37-088

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Чат по генеалогии Тульской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Воловский муниципальный район, Двориковское сельское поселение
70616420296д Бутыркидеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Богородицкий уезд
Сц. Бутырки. Никольское тож4Ал. Сер. Бырдин102918
Сц. Бутырки. Никольское тож4Ал. Сер. Бырдин102918

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
1059Никольское (Борисовка), д. вл.при рч. Красивой Мечи.3722148277
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