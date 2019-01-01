деревня Киселевка, деревня Киселевка, Веневский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Киселевка

Веневский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Веневский район
389221Киселевкадеревня54°30'с.ш.38°04'в.д.N-37-053

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об утверждении упрощенного плана хозяйства владельцев Тереховых Петра, Митрофана, Ивана, Николая, Федора Григорьевичей, при д. Киселевке Студенецкой волости, Веневск Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Веневский муниципальный район, Центральное сельское поселение
70612460191д Киселевкадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Веневский уезд
1540Киселевка (Павловка), д. вл.при пруде.292362521
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