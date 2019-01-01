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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385377Змановодеревня57°41'с.ш.39°20'в.д.O-37-079
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Где упоминается данное место
Дело по требованию Ярославского губернского управления государственных имуществ о выкупе земли по дер. Зманово Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда выморо Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Зманово Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещице Лидии Павловне Яковлевой. 1876 г. // Гос. Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78603427191д Змановодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6931Зманово, д. вл.при колодце.272781124
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Зманово III. Васильевское общество3234—Воздвиженский в Игрищах приход
д. Зманки (Зманово)VIII. Рублевское общество3758—Воздвиженский в Игрищах приход