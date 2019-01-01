деревня Кузнецово, деревня Кузнецово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Кузнецово

Ельнинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ельнинский район
216286Кузнецоводеревня54°38'00"33°22'00"N-36-055

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ельнинский муниципальный район, Бобровичское сельское поселение
66619416146д Кузнецоводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4835Кузнецы, д. вл.при рч. Кедровке.2232164149

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Богородицкая волость
35КузнецовоДеревня15236072
36КузнецовоСело154515Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 9 мая
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