Кучак
Община Кучак, Арагацотнская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Аликочаг
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Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год
Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
село КучакԱրագածոտնի մարզՔուչակ գյուղ
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Кучак3749737