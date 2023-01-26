село Кучак, село Кучак, Община Кучак, Арагацотнская область (на 2022) — Familio

Кучак

Община Кучак, Арагацотнская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Эриванская губерния, Эчмиадзинский уезд, Аликочакское сельское общество
село Аликочаг

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Армении

Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год

Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
Арагацотнская область, Община Кучак
село КучакԱրագածոտնի մարզՔուչակ գյուղ

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Армянская ССР, Апаранский район, Кучакский сельсовет
село Кучак3749737
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close