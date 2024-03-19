деревня Аркадьевка, деревня Аркадьевка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния (на 1860) — Familio

Аркадьевка

Мокшанский уезд, Пензенская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Аркадьевка Суворовской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3607.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Никольское, Новая-Шукша, Мановка тож, Д. Александровка, Грачевка, Рудаковка, Аркадъевка и Константиновка и С. Никольское, Скрябино тож51Кн. Италийский Гр. Конст. Аркадьев Суворов-Рымникский67311169

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1122Аркадьевка, д. вл.при ручье.151562226
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