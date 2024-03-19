Населенное место

Вороново, д., жит. 104 (54 м. 50 ж.), дес. 50, у. гор. 59 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Глубокое 10 в.

Вороново, ф., жит. 2 м., дес. 60, раз. см. предыдущ.

Вороново, з., жит. 25 (16 м. 9 ж.), дес. 117, раз. см. пред.