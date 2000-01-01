хутор Сурковский, хутор Сурковский, Арженовская станица, Хоперский округ (на 1915) — Familio

Сурковский

Арженовская станица, Хоперский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Арженовская станица
4277Сурковский хутор, Арженовской станицы, при реке Хопре327358681844
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